Golosaria, il Gusto della distinzione conquista Milano

(ANSA) - MILANO, 06 NOV - "Il Gusto della Distinzione". E' il tema che ha debuttato sabato 5 novembre all'apertura dell'edizione numero 17 di Golosaria Milano, la manifestazione organizzata da Paolo Massobrio e Marco Gatti, autori de IlGolosario, per celebrare le eccellenze dell'artigianato agroalimentare tricolore che saranno in vetrina all'Allianz MiCo di Fieramilanocity fino a lunedì 7 novembre.

Una giornata che visto tanti visitatori tra gli stand degli oltre 300 espositori di cibo e vino, ma anche tra le Cucine di Strada e alla scoperta della nuova area dedicata al bere miscelato. Momenti topici della giornata il talk inaugurale con le case history di 4 imprenditori che si muovono nel segno della Distinzione, intesa anche come principio di restituzione al territorio e alla comunità: Paolo Zegna alla guida della Fondazione Zegna e del progetto dell'Oasi Zegna; Massimo Gianolli della cantina La Collina dei Ciliegi di Grezzana (Verona); Massimo Spigaroli dell'Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense; Paolo Patrone della cantina Giorni di Pignola (Potenza) e il professor Lorenzo Morelli dell'Università Cattolica che ha parlato di innovazione in campo agroalimentare.

A questo è seguito l'incontro sul palco dell`Agorà` con il maestro Nicola Fiasconaro, momento nato per celebrare un'amicizia di lunga data con Golosaria ma anche per rilanciare la candidatura di Castelbuono, sede della pasticceria, come Città` Creativa Unesco.

"La giornata ha aperto il primo vero ritorno alla dimensione reale della nostra fiera dopo il periodo del Covid - ha spiegato Paolo Massobrio - con ancora più produttori in presenza e tante novità: dall`area MIXO dedicata al bere miscelato alle nuove proposte delle cucine di strada e degli artigiani del gusto presenti in fiera. La distinzione per noi significa anche debutto delle novità di domani.

Domenica 6 novembre dalle 10 alle 20 le premiazioni delle eccellenze enogastronomiche d'Italia. (ANSA).