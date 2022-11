Arrestata coppia di ladri in azione con figlio di 3 anni

(ANSA) - PAVIA, 06 NOV - Sono stati sorpresi di notte dai carabinieri mentre stavano scassinando il distributore dell'acqua di Zinasco Vecchio (Pavia), e arrestati in flagranza.

Mentre l'uomo, 53 anni, forzava con due grossi cacciaviti la cassetta per impossessarsi del denaro, la compagna, 44 anni, faceva da "palo" con in braccio il figlio di appena 3 anni.

Grazie agli accertamenti condotti dai militari, anche con l'utilizzo delle telecamere di sorveglianza, è emerso che la coppia aveva messo a segno colpi simili anche nelle vicine località di Zinasco Nuovo (Pavia), Sairano (Pavia) e Villanova d'Ardenghi (Pavia). Furti che hanno fruttato un magro bottino di circa 50 euro in monetine, sequestrato ai due che sono stati fermati. L'arresto è stato convalidato e e nei confronti di entrambi il giudice ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di firma. (ANSA).