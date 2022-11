A piedi sulla statale per Malpensa, giovane muore investito

(ANSA) - MILANO, 06 NOV - Un giovane, mentre stava camminando sulla strada statale 336, quella che conduce all'aeroporto di Malpensa, è stato travolto da un'automobile ed è morto sul colpo. Aveva 25 anni e stava tornando a casa, a Orizzio, dopo una serata in un locale

L'incidente è avvenuto attorno alle 5.30 all'altezza dello svincolo di Gallarate Est. La coppia di ventenni che stava passando in macchina non l'ha visto e lo ha colpito. Subito i due si sono fermati e hanno dato l'allarme. Per i rilievi è intervenuta la polizia stradale di Busto Arsizio (Varese) (ANSA).