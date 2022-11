A Milano inaugurata la nuova area gioco al Parco Chiesa Rossa

(ANSA) - MILANO, 06 NOV - E' stata inaugurata al Parco Chiesa Rossa una nuova area gioco con percorsi ricreativi e giochi inclusivi per tutti i bambini e le bambine del quartiere.

Il progetto rientra nella più ampia iniziativa "Gioco al Centro - Parchi gioco per tutti", avviata nel 2018 da Fondazione di Comunità Milano Onlus, insieme al Comune di Milano, per realizzare aree attrezzate accessibili con giochi inclusivi nei parchi pubblici dei nove Municipi della città.

A inaugurare la nuova area, l'assessora all'Ambiente e Verde, Elena Grandi con Natale Carapellese, Presidente del Municipio 5, Arianna Petra Fontana, Consigliera di Amministrazione Fondazione di Comunità Milano e Martina Gerosa, Disability Manager e Consulente Pio Istituto dei Sordi. I giochi sono sempre accessibili e utilizzabili in piedi, seduti o distesi e integrano, in modo innovativo, arrampicate con sedute e giochi esperienziali e sensoriali.

Non manca una mappa multisensoriale per raccontare l'area giochi rendendola accessibile, attraverso la lingua dei segni italiana, e la comunicazione aumentativa alternativa. (ANSA).