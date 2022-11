Pizzaiolo-pusher cerca di bruciare droga nel forno, bloccato

(ANSA) - MILANO, 05 NOV - Pizzaiolo e anche spacciatore: un 28enne, già arrestato un anno fa perché in una pizzeria di Giussano, in Brianza, teneva la droga nei barattoli di salse e fra la farina, è stato nuovamente bloccato dai carabinieri.

Fuori da un altro locale, la pizzeria Il Cairo di Carugo, i militari giovedì scorso hanno, infatti, fermato un uomo che aveva con sé una dose di coca. E quando sono entrati nel ristorante per un controllo, il pizzaiolo egiziano ha gettato tre pacchetti di sigarette nel forno. Uno dei carabinieri ha preso la pala ed è riuscito a recuperarli, trovando all'interno sessanta dosi di cocaina e undici di hashish. Dalla perquisizione fatta a lui e nella sua abitazione, i militari hanno trovato altre sei dosi di coca, quattro cellulari 2.910 euro in contanti e un bilancino di precisione. Per questo è stato arrestato e portato in carcere a Como. (ANSA).