Palladino, voglio l'intensità delle mie prime tre partite

(ANSA) - MONZA, 05 NOV - "Domani sarà una partita importatissima, uno scontro diretto contro un avversario in salute". Così RaffaeIle Palladino alla vigilia della partita interna con il Verona, in programma domani pomeriggio allo U-Power Stadium. "In settimana abbiamo lavorato sugli errori commessi contro il Bologna e mi aspetto una partita di spessore e intensità: il Monza è una squadra che faceva pochi falli, ho chiesto maggiore intensità. Voglio rivedere la squadra compatta delle prime tre partite della mia gestione".

Non ne fa solo un discorso di intensità, Palladino, ma anche di approccio tattico: "Possiamo cambiare la partita in corso, settimana scorsa impostavamo a quattro e difendevamo a tre. Mota da trequartista? È un calciatore di strappo, forza fisica e qualità: è molto duttile e per me questo è sicuramente un vantaggio".

Palladino ha recuperato Armando Izzo e Luca Caldirola, oltre che Luca Marrone, negli ultimi giorni leggermente indisposto.

(ANSA).