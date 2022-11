Incendio a Milano: donna grave, nipote salvo su balcone

(ANSA) - MILANO, 05 NOV - Una donna anziana è stata trasportata in gravi condizioni in ospedale a causa delle conseguenze di un incendio, divampato nel suo appartamento, nel pomeriggio alla periferia Milano.

Il rogo si è sviluppato intorno alle 15.30 in via Valdagno 5 in zona Baggio, dove i pompieri sono intervenuti con sei mezzi.

La proprietaria è stata trasportata al Fatebenefratelli: era allettata a causa di problemi di salute e avrebbe inalato molto fumo. Si sta verificando se ha riportato ustioni. Suo nipote è invece riuscito a uscire sul balcone ed è stato salvato grazie a un'autoscala che ha raggiunto l'ultimo piano del palazzo di quattro piani.

Durante le operazioni tre vigili del fuoco hanno subito ustioni di primo grado e sono stati trasportati in ospedale in condizioni ritenute non preoccupanti. Le fiamme non sono state ancora domate del tutto, ma secondo quanto si è appreso dai tecnici, sarebbero in fase di completo spegnimento. Intanto lo stabile è stato evacuato, temporaneamente, in via precauzionale.

Sul posto sono giunte tre ambulanze, un'automedica e una una infermieristica. Ancora da chiarire le cause del rogo. (ANSA).