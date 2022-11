Donne: Elle Active, al via Forum su sfide lavorative

(ANSA) - MILANO, 05 NOV - Due giorni di eventi per affrontare le due grandi sfide che ostacolano ancora le donne sul fronte occupazionale: cambio di paradigma verso il lavoro e il superamento dello STEM (scienza, tecnologia, ingegneria, matematica) gap femminile. Si è aperto Elle Active, organizzato da Elle Italia, forum italiano dedicato al mondo del lavoro femminile, per la 7/a edizione allestito all'Università Cattolica di Milano e aperto a studentesse, donne di azienda, chi ha perso il lavoro, chi l'ha lasciato, chi lo cerca, chi vuole dare una svolta al suo percorso o iniziarne uno nuovo. Ad aprire i lavori in mattinata, dopo un monologo dell'attrice Sonia Bergamasco in omaggio a Annie Ernaux, premio Nobel per la letteratura 2022, Anna Maria Bernini Ministro dell'Università e della Ricerca. "La donna ha un problema di pregiudizio, degli altri e su se stessa - ha detto - Esiste uno studio che rivela come il 13% degli italiani pensa che noi abbiamo un gap fisiologico rispetto alle materie STEM. Ma le STEM rappresentano il futuro, anche della nostra economia. Alle materie STEM declinate al femminile corrispondono nuovi punti di pil sul mercato Europeo: una ricerca individua addirittura dal 2.2% al 3 % di punti di pil procapite che possono collegarsi all'ingresso delle donne nelle materie STEM". Nei due giorni oltre 80 appuntamenti fra tavole rotonde, masterclass e mentoring, 300 relatori e mentor, podcast e una mostra. Tra gli interventi quelli di Vittoria Puccini per parlare anche sulla sua battaglia come presidente di Unita, l'Unione nazionale interpreti e attori, sui nuovi ruoli femminili, sulla disparità salariale tra attori e attrici e chiede l'introduzione, "necessaria, anche sui set italiani, dell'Intimacy Coordinator, la figura professionale nata dal MeToo che regola, coreografa e controlla nella loro correttezza, ascoltando anche i bisogni delle protagoniste e protagonisti, le scene intime, d'amore e di sesso sul set. Perché - confessa l'attrice - nel passato e in certe situazioni ho provato imbarazzo anche per il contesto e credo sia una regolamentazione adatta alla mentalità evoluta".

(ANSA).