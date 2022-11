Botte a studente, punito anche chi ha visto e non è intervenuto

(ANSA) - PAVIA, 05 NOV - Uno studente 14enne, iscritto al primo anno di un istituto tecnico di Pavia, è stato picchiato dai compagni al rientro in classe dopo un'attività di laboratorio. I responsabili dell'aggressione rischiano l'espulsione, mentre si profila una sospensione per chi è rimasto a vedere senza intervenire per difenderlo. A darne notizia è il quotidiano 'La Provincia pavese'.

Il 14enne di origini marocchine è stato picchiato perché 'colpevole' di essere rientrato per ultimo in aula al cambio dell'ora. Quando in classe non era ancora arrivato il professore, è stato immobilizzato da due compagni e picchiato da altri a calci e pugni. A liberarlo sono intervenuti alcuni docenti.

La dirigente scolastica ha convocato d'urgenza il consiglio di classe per chiedere l'espulsione per i responsabili dell'aggressione e una sospensione per 14 giorni per chi ha assistito alla violenza senza intervenire. La richiesta è stata inoltrata al consiglio d'istituto che dovrà decidere. (ANSA).