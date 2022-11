Schiacciato da macchinario che ripara buche, grave 23enne

(ANSA) - LODI, 04 NOV - Un operaio è rimasto schiacciato da un macchinario utilizzato per la riparazione delle buche stradali, oggi pomeriggio, in via Torino, a Cornegliano Laudense, nel Lodigiano.

Si tratta di un 23enne che ha rimediato un importante trauma toracico con schiacciamento dell'addome, del bacino e del braccio destro.. I colleghi hanno immediatamente dato l'allarme e l'uomo è stato trasportato, in eliambulanza in gravi condizioni, al Policlinico San Matteo di Pavia. (ANSA).