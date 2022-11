Sanità: Md e Dico 32, 23 proposte per la Lombardia

(ANSA) - MILANO, 04 NOV - "La sanità lombarda, gravemente malata, si può e si deve salvare per garantire il diritto alla salute per tutti e ci sono le condizioni per farlo": è la linea di forze politiche di opposizione in Regione, organizzazioni sindacali e associazioni, emersa nell'incontro del Coordinamento Lombardo per il diritto alla Salute Dico 32 che si è svolto a Milano.

Condivisione su programmazione e potenziamento servizio pubblico; revisione sistema accreditamento e controllo effettivo da parte della Regione; mantenimento delle agende delle liste d'attesa sempre aperte, con un'unica lista d'attesa per tutte le strutture pubbliche e accreditate; rifiuto dei medici a gettone nel servizio sanitario pubblico. Queste le proposte.

"Abbiamo vissuto un momento importante perché questa è stata la prima occasione di confronto sulla sanità fra tutte le opposizioni in vista delle elezioni regionali. Come associazioni - hanno dichiarato Marco Caldiroli, presidente nazionale di Medicina Democratica e Angelo Barbato, del Coordinamento per il Diritto alla Salute Dico 32 - abbiamo presentato una proposta precisa articolata, in 23 punti, per rilanciare la sanità pubblica nell' interesse di tutti i cittadini lombardi".

"I partiti hanno accolto positivamente la nostra piattaforma - ha sottolineato Vittorio Agnoletto, medico ed ex europarlamentare - come punto di partenza, riservandosi di inviarci osservazioni e alternative su alcuni punti specifici, che aspettiamo. Non tocca a noi proporre schieramenti elettorali, ma lanciamo l'allarme: ancora cinque anni di governo del centrodestra e in Lombardia non rimarrà più nulla del Servizio Sanitario Pubblico. Questa nostra proposta è antitetica e inconciliabile con le scelte operate da chi sta governando la Lombardia". (ANSA).