Precipita da dieci metri in cantiere, grave operaio di 58 anni

(ANSA) - MILANO, 04 NOV - Un operaio di 58 anni è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale dopo essere precipitato da circa dieci metri mentre lavorava in un cantiere a Milano. E' accaduto attorno alle 13.45 in via San Faustino 18, dove il lavoratore era impegnato in un'operazione sull'impalcatura.

Secondo quanto riferito dal 118 ha ripotato traumi alla testa e a una gamba, al momento è in condizioni serie all'ospedale San Gerardo di Monza. Sul luogo sono intervenuti anche vigili del fuoco, polizia di Stato e polizia locale. (ANSA).