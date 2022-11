Ferito da un treno in transito, grave 18enne a Milano

(ANSA) - MILANO, 04 NOV - Un ragazzo di 18 anni è stato ferito dal passaggio di un treno mentre era seduto in prossimità di un binario all'esterno della stazione ferroviaria di Rogoredo, a Milano. Il giovane è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda con un trauma cranico. E' accaduto pochi minuti prima delle 13 all'altezza di via Cassinis, a poca distanza dal boschetto dell'eroina.

Secondo quanto ricostruito finora dalla Polfer, dovrebbe trattarsi di un incidente e non di un tentativo di suicidio.

Sono comunque in corso approfondimenti per ricostruire la dinamica. (ANSA).