Dolce e Gabbana lanciano una web serie sui gamer

(ANSA) - MILANO, 04 NOV - Il mondo del gaming è il cuore della nuova web serie "gooDGame" di Dolce&Gabbana prodotta da Frame by Frame, che debutta il 4 novembre sul sito web e sul canale YouTube del brand.

Nata dalla collaborazione con MKERS, la eSports company italiana fondata nel 2017 che oggi conta più di 40 campioni di diverse nazionalità specializzati in dodici titoli di gioco, la serie in otto episodi mostra il dietro le quinte di quattro team di gamer internazionali e della loro vita quotidiana trascorsa nelle rispettive Gaming House.

L'allenamento per le più importanti competizioni internazionali, le esperienze di crescita personale e professionale, lo spirito di squadra uniscono MKERS, Darkzero, Mibr e Scarz, quattro tra le più forti squadre di eSports del mondo. A fare da sfondo agli scambi di esperienze tra le squadre, quattro metropoli: Roma (MKERS), Las Vegas (Darkzero), San Paolo (Mibr) e Kawasaki, Tokyo (Scarz).

Per celebrare il debutto di "gooDGame", Dolce&Gabbana lancia una collezione in edizione limitata dedicata ai gamer, svelata nel primo episodio della serie e disponibile in esclusiva su dolcegabbana.com. (ANSA).