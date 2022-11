Carceri: mostra fotografica su 'allarme' in Tribunale Milano

(ANSA) - MILANO, 04 NOV - Una mostra fotografica all'interno del Palazzo di Giustizia di Milano per "una riflessione collettiva dei soggetti coinvolti nell'esecuzione penale sulla situazione attuale delle carceri, di cui il numero impressionante di suicidi è solo uno dei tanti segnali di allarme". L'hanno promossa la Camera Penale milanese, insieme al Provveditorato regionale per l'amministrazione penitenziaria della Lombardia, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e alla sezione milanese dell'Associazione Nazionale Magistrati.

La mostra dal titolo "Disagio 'dentro", spiegano gli organizzatori, "vedrà esposte alcune fotografie (in numero simbolicamente pari a quello delle persone che si sono tolte la vita in carcere nel 2022) scattate nelle carceri milanesi da persone detenute e agenti di polizia penitenziaria nell'ambito del progetto Ri-scatti, attualmente in esposizione al Pac".

L'esposizione durerà dal 7 al 26 novembre e lunedì prossimo ci sarà "l'evento inaugurale che si terrà nella Biblioteca dell'Ordine degli Avvocati" nel Palazzo di Giustizia milanese.

