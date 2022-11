Brera va all'Istitute français per una mostra immersiva

(ANSA) - MILANO, 04 NOV - La Pinacoteca di Brera continua il progetto 'Brera plus Museo diffuso' con un nuovo appuntamento al di fuori della sua sede, questa volta con la mostra immersiva 'Etre humain - Essere umano' che si svolgerà dal 5 al 12 novembre all'Institut français di Milano.

Questo è in realtà solo un tassello della collaborazione della Pinacoteca e dell'istituto, insieme ad esempio offrono infatti alle scuole un percorso educativo per tradurre le didascalie e il materiale per i visitatori di Brera. Un modo per unire la conoscenza del francese a quella dei capolavori della collezione di Brera, che include dipinti come la Cena in Emmaus di Caravaggio e lo Sposalizio della Vergine di Raffaello, oltre alla statua di Napoleone come Marte pacificatore realizzata da Canova. D'altronde fu proprio Napoleone a volere la nascita di Brera.

L'esposizione multimediale e digitale è è firmata dal collettivo NU2 (ovvero Eric Szerman e Camille Turlot).

I visitatori sono fatti entrare in una sorta di scultura (omaggio al duo artistico Niki de Saint Phalle e Jean Tinguely e, più specificamente, al padiglione francese di Montréal nel 1967 da loro creato) nella quale si vedono trasformati in un viaggio in tempi e civiltà diverse.

"Questa collaborazione con l'Ambasciata di Francia a Roma e l'Institut français - ha spiegato il direttore di Brera James Bradburne - è una conferma dei legami storici di Brera con la Francia che risalgono a Napoleone. Creato dagli artisti francesi N2U per il Mese Digitale dell'Institut français, Essere Umano esprime anche i valori di Brera di creatività, innovazione, interazione e inclusione". (ANSA).