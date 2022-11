Moratti: Pd lombardo, sua candidatura non è un'opzione

(ANSA) - MILANO, 03 NOV - "Letizia Moratti è un profilo connotato all'interno del centrodestra, il suo campo di appartenenza è quello. Per noi il sostegno alla candidatura di Moratti non è opzione". Così all'ANSA il segretario lombardo del Pd Vinicio Peluffo. "Noi stiamo facendo un altro percorso - aggiunge - che parte dalle forze politiche all'opposizione della giunta di Fontana, e che devono trovare al proprio interno la coesione necessaria per presentare un'offerta politica all'altezza per un cambiamento radicale", a maggior ragione "dopo le dimissioni di Moratti che hanno sancito in maniera chiara la fine del centrodestra così come lo conosciamo".

