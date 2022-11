I Colori d'Autunno accendono Villa Necchi Campiglio

(ANSA) - MILANO, 03 NOV - Camelie, piante da frutto, arbusti da bacca e da fiore, rose, erbacee perenni, piante rampicanti, tipiche di questa stagione, saranno le protagoniste di Colori d'Autunno, la mostra mercato del Fai dedicata a piante, fiori e accessori per il giardinaggio autunnale, in programma sabato 5 e domenica 6 novembre 2022, dalle ore 10 alle 18, a Villa Necchi Campiglio, Milano.

Il giardino e il campo da tennis coperto della villa ospiteranno prodotti originali, come il limone Yutzu: probabile ibrido naturale fra la papeda di Ichang e il mandarino Satsuma, ha avuto origine presumibilmente in Corea e da qui è stato introdotto in Cina e poi in Giappone.

Approfondimenti e laboratori arricchiranno la due giorni dedicata al giardino d'autunno, mentre gli esperti giardinieri del Fai saranno a disposizione del pubblico per offrire idee, consigli e suggerimenti. (ANSA).