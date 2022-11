Al via la quarta edizione del Gender Border Film Festival

(ANSA) - MILANO, 03 NOV - La proiezione in versione restaurata di 'Gola profonda' (1972) di Gerard Damiano, alla presenza dei figli del regista, è l'appuntamento di chiusura del Gender Border Film Festival, pronto per la sua terza edizione, da oggi al 6 novembre 2022 al Teatro Franco Parenti di Milano.

Conduttrici della prima e dell'ultima serata saranno la drag queen Enorma Jean ed Ella Bottom Rouge, attrice e star del burlesque. Inaugura il festival 'Pleasure', della regista svedese Ninja Thyberg, il viaggio verso la disillusione di una giovane che sogna di diventare pornostar a Los Angeles. Sono otto invece le opere su cui sono chiamati a esprimersi giuria e pubblico: Colors of Tobi di Alexa Bakony è la storia di Tobi, 16 anni, di un villaggio ungherese, che vuole diventare biologicamente un uomo; in anteprima italiana, Sweetling di Eva Van Barneveld, documenta l'amore di due anziane, dopo che una è colpita da demenza senile; Death and Bowling di Lyle Kash indaga il desiderio trans ; Raw! Uncut! Video! di Ryan A. White e Alex Clausen ripercorre l'ascesa e la caduta della casa di produzione porno gay Palme Drive Video; Zuhur's Daughters, di Laurentia Genske e Robin Humboldt, vede protagoniste due sorelle transgender, emigrate dalla Siria in Germania; in anteprima italiana, Acts Of Love di Isidore Bethel & Francis Leplay segue la vita privata e artistica di un regista appena uscito da una storia d'amore; Female Ejaculation And Other Mysteries Of The Universe di Julia Ostertag è un viaggio autobiografico; in anteprima italiana, Fierce: a Porn Revolution di Patrick Muroni è la storia di un collettivo femminile di Losanna che produce film porno etici e dissidenti. (ANSA).