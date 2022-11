A spasso nel tempo con app nel Quadrilatero della moda

(ANSA) - MILANO, 03 NOV - Il quadrilatero della moda di Milano svela la sua storia dei secoli passati grazie al progetto "Montenapoleone ieri e oggi", un'esperienza in realtà aumentata fruibile tramite una guida e un'applicazione che porta il visitatore indietro nel tempo tra fine Ottocento e inizio Novecento. Ciceroni d'eccezione sono i fratelli Giuseppe e Fausto Bagatti Valsecchi, fondatori del Museo Bagatti Valsecchi, che raccontano come si viveva nel quartiere in quegli anni.

Chi frequentava quelle strade? Quando si è smesso di andare a cavallo? Ci sono botteghe sopravvissute nel tempo? Queste sono alcune delle domande cui risponde il progetto realizzato da Alkanoids in collaborazione con il Museo Bagatti Valsecchi e con la società eArs, e grazie al contributo di InnovaMusei, Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia e Fondazione Cariplo.

Suggestioni sonore, voci, racconti, immagini d'epoca, vecchie pubblicità, brevi filmati sono gli ingredienti di questa esperienza in realtà aumentata che porta il visitatore alla scoperta delle origini del "Quadrilatero della moda".

Punto di partenza di questo itinerario è il Museo, trait d'union tra passato e presente, dove scoprire come si viveva a casa Bagatti Valsecchi all'epoca di Fausto e Giuseppe. (ANSA).