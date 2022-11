A novembre la spesa serve a finanziare i centri antiviolenza

(ANSA) - MILANO, 03 NOV - La spesa al supermercato questo mese aiuta a finanziare I centri e le realtà che aiutano le donne vittime di violenza. In occasione della giornata contro la violenza alle donne il prossimo 25 novembre, infatti, Coop Alleanza 3.0 torna a lanciare l'iniziativa 'Noi ci spendiamo, e tu?'.

Per tutto il mese, l'1% di quanto verrà speso acquistando le confetture Frutti di pace, la borsa in tela realizzata dall'iĺustratrice del New Yorker Diana Ejata e il latte Coop Uht parzialmente scremato, che per l'occasione avrà una confezione speciale per dire no alla violenza alle donne e invitare a telefonare in caso di bisogno al numero antistalking 1522, andrà a 35 realtà che aiutano le donne in difficoltà.

In tutti i territori dove è presente la cooperativa, dal Friuli alla Puglia, saranno organizzati incontri, con un programma visibile sul sito di Coop. E progressivamente sui programmi a marchio Coop sarà inserito l'invito a chiamare l'1522, che sarà anche stampato su tutti gli scontrini dal 14 al 25 novembre. (ANSA).