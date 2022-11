A Milano torna la Music Week curata da Colapesce e Dimartino

(ANSA) - MILANO, 03 NOV - Sono i due cantautori Colapesce e Dimartino i nuovi curatori speciali della sesta edizione della Milano Music Week, evento promosso dal Comune di Milano, Assomusica, Fimi, Nuovo Imaie e Siae che si terrà dal 21 al 27 novembre a Milano. La sesta edizione si preannuncia ricca di eventi con due artisti italiani molto amati ad inaugurare la rassegna, come Tiziano Ferro e Andrea Bocelli.

Il 17 novembre Tiziano Ferro incontrerà infatti i fans al Teatro Manzoni di Milano per parlare del nuovo album, a moderare ci sarà Nur Al Habash, la direttrice artistica di Milano Music Week. La prima esibizione che darà il via alla settimana dedicata alla musica si terrà invece il 21 novembre e protagonista sarà Andrea Bocelli con i figli Matteo e Virginia che si esibiranno in una performance suggestiva dalla terrazza del Mondadori Megastore di Piazza Duomo. I tre eseguiranno in anteprima alcuni brani del loro primo album insieme, 'A Family Christmas'. Alla Music Week si discuterà anche di musica con i Music Talk che si terranno principalmente all'Apollo Club: il 25 novembre sarà ospite speciale Amadeus per alcune anticipazioni sul prossimo Festival di Sanremo. A curare alcuni panel dei talk saranno proprio Colapesce e Dimartino, uno sarà dedicato al tema 'musica e impegnok e l'altro a come è cambiato il racconto del sesso e dell'amore nella musica negli anni, dai cantautori di un tempo fino ai rapper di oggi. (ANSA).