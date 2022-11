Ucraina, al via a Milano primo progetto residenze d'artista

(ANSA) - MILANO, 02 NOV - Un supporto alle artiste colpite dalla guerra in Ucraina attraverso la creazione di un contesto lavorativo e produttivo che permetta loro di superare il trauma della guerra: alla Fabbrica del Vapore ha preso il via "How dare you?/Come ti permetti?", il primo progetto di residenze d'artista che vede fino ad aprile 2023 la partecipazione di due giovani artiste ucraine, Alina Kleytman e Katya Kopeikina, e di altre figure della scena ucraina, affiancate dal curatore Sergey Kantsedal, di origine ucraina ma in Italia dal 2015.

La loro ricerca è centrata sul tema titolo del progetto "How dare you?/Come ti permetti?", proposto dalle artiste stesse con riferimento alla crisi sociale, politica e militare che sta attraversando l'Ucraina. La ricerca delle artiste in residenza si muove dalla pittura all'arte digitale, dal video alla musica, dalle pratiche sartoriali alla performance.

Il primo evento tratto dalla loro residenza è 'Nail of Destiny': "In questa prima parte del progetto le artiste hanno voluto riflettere sul ruolo che hanno le pratiche di beauty care, in particolare quella della manicure e della ricostruzione delle unghie, intese come forma di rafforzamento dell'identità personale e dell'io - ha affermato il curatore Sergey Kantsedal -. Questo è servito a sollevare una riflessione sulla labilità delle descrizioni di cosa sia un bene necessario (primario) e cosa non lo è, ed è quindi di lusso. Quello che si sono chieste le artiste è: quanto è etico dedicarsi alla cura del proprio corpo in un momento in cui ci sono delle priorità esistenziali più imminenti?".

A conclusione dell'intero percorso di residenza è prevista una grande mostra collettiva dal 16 marzo al 16 aprile, nei giorni di Milano ArtWeek. (ANSA).