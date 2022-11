Musica: live Marlene Kuntz tradotto nella lingua dei segni

(ANSA) - MILANO, 02 NOV - Sarà tradotto simultaneamente sul palco nella Lingua dei Segni il concerto dei Marlene Kuntz del 4 novembre al Live Club di Trezzo sull'Adda (Milano). Martina Ricordo e Nicole Vian di Guanti Rossi renderanno infatti accessibile lo show con cui il gruppo presenta il nuovo album "Karma Clima", legato al progetto partito da quasi un anno.

Il concept album sul cambiamento climatico è infatti parte di un progetto che unisce arte e sostenibilità e che ha portato la band da ottobre 2021 in tutta Italia, alla ricerca di quelle realtà che sono un modello in materia di eco sostenibilità, per non rischiare di passare la "Vita su Marte", il singolo attualmente in radio che ricorda che non c'è un altro mondo da distruggere.

Il progetto di Cristiano Godano (chitarra e voce), Riccardo Tesio (chitarre e sintetizzatori), Luca "Lagash" Saporiti (basso) e Davide Arneodo (pianoforte, sintetizzatori, cori) è stato notato anche dalla Fondazione Symbola, che lo ha inserito come case history di successo nel Rapporto "Io sono cultura".

(ANSA).