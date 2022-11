Marcell Jacobs apre Festival Focus Live 2022

(ANSA) - MILANO, 02 NOV - Oltre 100 ospiti e più di 70 appuntamenti tra conferenze, installazioni, laboratori, dimostrazioni e incontri, anche robotici con gli esperti della scena scientifica italiana: da venerdì 4 a domenica 6 novembre il museo nazionale Scienza e Tecnologia di Milano ospita il Festival Focus Live 2022.

Per il 30esimo anniversario del mensile, il tema della quinta edizione del festival - Orizzonti - intende approfondire quanto e come il progresso tecnologico abbia già cambiato e cambierà il quotidiano.

Marcell Jacobs sarà il primo ospite del festival, che proporrà appuntamenti dal clima alle conquiste spaziali, dal cibo alla medicina, dallo sport al design, in presenza e in diretta sulle piattaforme web e social. Tra gli ospiti anche Alter ego, il robot umanoide sviluppato dall'Istituto Italiano di Tecnologia. Con la Metaverso Experience si potrà salire su una navicella spaziale e viaggiare nel Sistema solare mentre ci si potrà cimentare in una camminata su Marte con il simulatore di gravità marziana di Mars Planet, o stare accanto a Neil Armstrong e Buzz Aldrin nel simulatore dell'Apollo 11 di Virtual Immersions in Science. Con la realtà virtuale di Way Experience sono invece in programma incontri ravvicinati con i dinosauri, così come passeggiate dentro a un quadro di Monet e un viaggio nel tempo per studiare la biodiversità delle Isole Galápagos a fianco di Charles Darwin. (ANSA).