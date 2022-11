Le scuole di moda a Milano per Fashion Graduate Italia

(ANSA) - MILANO, 02 NOV - Le migliori scuole e accademie di moda saranno protagoniste di Fashion Graduate, l'evento organizzato da Piattaforma Sistema Formativo Moda, patrocinato da Comune di Milano e Regione Lombardia, che si terrà a Milano da domani al 5 novembre.

L'edizione 2022 della manifestazione - i cui obiettivi principali sono contribuire a connettere sistema formativo ed industria di settore e promuovere la formazione di competenze professionali competitive - è dedicata all'innovazione sostenibile.

NABA, la Nuova Accademia di Belle Arti presenterà il NABA Graduates Fashion Show "Fashion Landscapes", con in passerella le collezioni degli studenti del Triennio in Fashion Design delle sedi di Milano e Roma, raccontandosi anche nel Fashion Showcase a cura di Lessico Familiare, brand nato dalla creatività degli alumni e docenti NABA Alice Curti, Alberto Petillo e Riccardo Scaburri.

A Base Milano anche le collezioni realizzate dagli studenti di Istituto Modartech, la scuola di alta formazione con base a Pontedera, che sfileranno anche nel metaverso, e quelle dei ragazzi dell'Istituto Secoli con il progetto Designer to Watch: 40 outfit, suddivisi in 4 Collezioni Donna e in 4 Uomo, realizzati da alcuni dei migliori talenti della scuola. Anche l'Istituto Europeo di Design parteciperà con lo show Future starts slow, che vedrà in passerella le creazioni di 11 neo diplomati. Oltre alle sfilate, in programma esposizioni, talk, workshop, job speed date e portfolio review. (ANSA).