Frantuma vetro tornello fermata metrò a Milano, denunciato

(ANSA) - MILANO, 02 NOV - Ubriaco ha frantumato, ieri sera, il vetro di un tornello di accesso ai binari nella fermata Dergano della linea metropolitana 3, la gialla. Poco prima aveva occupato e bloccato un ascensore di servizio impedendone l'accesso ai passeggeri, per poi spintonare il personale intervenuto per allontanarlo. Per questo motivo i carabinieri lo hanno bloccato e denunciato. Protagonista dell'episodio un algerino di 18 anni.

Lo straniero dovrà rispondere di danneggiamento aggravato, interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale. I militari, del Nucleo Radiomobile, erano impegnati in servizi straordinari per la sicurezza del trasporto con Atm, la società di trasporti pubblici milanese. Il ragazzo non ha fissa dimora ed è già noto per reati contro il patrimonio. E' stato trasportato, in codice verde, all'ospedale Fatebenefratelli. (ANSA).