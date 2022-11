Fontana, Letizia Moratti guarda a sinistra e non da oggi

(ANSA) - MILANO, 02 NOV - "I dubbi che avevo espresso sul posizionamento politico di Letizia Moratti erano fondati. È chiaro che guarda verso sinistra e non da oggi": così il presidente della Lombardia Attilio Fontana dopo le dimissioni di Letizia Moratti.

"È sorprendente che l'assessore al Welfare dichiari oggi che l'azione della Giunta non sia sufficiente. Ne fa parte da un anno e mezzo e non mi pare che abbia sollevato mai problemi - ha aggiunto Fontana - Ciò che però conta oggi è che l'eccellente lavoro sulla campagna vaccinale e sul recupero delle prestazioni frenate dal Covid, non può fermarsi". (ANSA).