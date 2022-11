Debutta a Milano il musical tick, tick… BOOM!

(ANSA) - MILANO, 02 NOV - Debutta stasera al Teatro Franco Parenti di Milano la prima produzione italiana di tick, tick… BOOM!, il musical di Jonathan Larson - autore e compositore di Rent - per la regia di Massimiliano Perticari e Marco Iacomelli e, nel ruolo del protagonista Jon, il giovanissimo Nicolò Bertonelli, reduce dal successo televisivo di Braccialetti Rossi 3.

tick, tick… BOOM!, che nella sua prima versione debuttò al Second Stage Theater di New York nel settembre 1990 con il titolo Boho Days, ha avuto una recente versione cinematografica interpretata da Andrew Garfield, candidato all'Oscar 2022 e premiato ai Golden Globe Awards come miglior attore protagonista. La regia del film è di Lin-Manuel Miranda, che aveva interpretato il ruolo del protagonista nella versione teatrale del 2014.

Per l'edizione teatrale italiana, la produzione ha ottenuto dalla Larson Estate l'autorizzazione a riorchestrare la partitura con l'aggiunta di un quartetto d'archi e ad allargare il cast da tre a sette interpreti, tutti giovani talenti italiani. Il musical, dai tratti fortemente autobiografici, racconta la vita di un giovane compositore che tenta di far produrre un proprio musical a Broadway nella New York del 1990.

Larson, che in questa autobiografia parla in prima persona, morì a 35 anni, il giorno prima del debutto del suo spettacolo Rent, per cui avrebbe vinto il Premio Pulitzer. (ANSA).