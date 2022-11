Aggrediscono capotreno e tentano di entrare in sala macchine

(ANSA) - MILANO, 02 NOV - Quattro ragazzi aggrediscono una capotreno, cercando di irrompere nella cabina di guida per fare video col telefonino. È quanto denuncia la segreteria regionale del sindacato Slm-Fast/Confsal Emilia-Romagna che racconta quanto accaduto ieri sul treno 2477 di Trenitalia-Tper Scar partito da Milano Centrale e diretto a Rimini.

I giovani erano saliti col biglietto del bus a Milano Lambrate, sorpresi dal controllore dichiarano di scendere alla successiva stazione di Rogoredo, come effettivamente fanno; ma furtivamente risalgono, perché la capotreno li intercetta nuovamente all'altezza di Lodi. La funzionaria chiede il pagamento, ma il gruppo non paga; la donna chiede loro le generalità per emettere il verbale, ma si rifiutano. La capotreno allerta le forze dell'ordine per un intervento alla successiva fermata di Piacenza, ma a quel punto i quattro la spingono con forza, colpendola al seno per fuggire. Una volta arrivati a Piacenza, scendono e sembrano andarsene. La capotreno annulla la chiamata delle forze dell'ordine e si rifugia in cabina di guida per medicarsi.

Qui però si ripresenta il gruppetto cercando di fare irruzione nella cabina, riprendendo col telefonino la capotreno e la macchinista. Quest'ultima riduce la velocità a 30 km/h, con la capotreno che oppone resistenza per evitare che aprissero la e altre colleghe avvertono la Polfer in attesa di arrivare nella stazione di Reggio Emilia.

Ma qui, una volta aperte le porte, scappano continuando a filmare con lo smartphone.

La capotreno, a fine servizio, riporta una prognosi di 8 giorni. (ANSA).