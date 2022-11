Pugilato: Lorusso torna sul ring sabato 19 al PalaMeda

(ANSA) - ROMA, 01 NOV - Aggiunta di prestigio per 'The Art of Fighting' di sabato 19 al Palazzo dello sport di Meda: il campione d'Europa dei pesi gallo Alessio Lorusso (19 vittorie di cui 7 prima del limite, 4 sconfitte e 2 pareggi) combatterà contro il georgiano Mikheil Soloninkini (10-24-1) sulla distanza delle 6 riprese. Un'iniziativa che dimostra la volontà degli organizzatori Edoardo Germani e Luca Cecchetti di offrire al loro pubblico il meglio sulla piazza. "Vogliamo allestire un grande evento nel territorio di Monza e Brianza - spiega Germani - e proporre un campione d'Europa brianzolo come Alessio è in linea con il nostro progetto. Ero presente all'arena di Monza, lo scorso 14 ottobre, quando Alessio ha conquistato il titolo europeo mettendo fuori combattimento lo spagnolo Sebastian Perez nel corso dell'ultimo round. Alessio ha compiuto una grande impresa e ci sembra giusto farlo combattere di fronte ai suoi tifosi, anche se in un match senza titolo in palio".

Prima di diventare campione d'Europa dei pesi gallo, il 26enne Alessio Lorusso è stato campione d'Italia del pesi supergallo (nel 2019-2020) e campione dell'Unione Europea dei pesi gallo (nel 2021-2022). Dall'aprile 2019 ha ottenuto 14 vittorie consecutive. Ma perché ha deciso di tornare sul ring appena poco più di un mese dopo la vittoria contro Perez? "Perché mi piace combattere spesso, non sono uno che dopo una vittoria necessita di una lunga pausa - risponde Lorusso -.

Contrariamente a quel che si è visto in televisione, il match contro Perez non è stato duro per me, perché non ho subìto pugni pesanti. Perez non era venuto a Monza in vacanza e lo ha fatto capire a tutti con il suo stile aggressivo, ma ho assorbito bene i suoi pugni e durante la decima ripresa ho capito che sentiva i miei pugni al corpo e ho continuato a portarli. Nell'undicesima ripresa, il rendimento di Perez è calato e ho avuto la sensazione di poter vincere prima del limite. Nella dodicesima, è andata come doveva andare. Ora voglio combattere spesso e sono sicuro che il 19 novembre al PalaMeda ci saranno tantissimi brianzoli che faranno il tifo per me." (ANSA).