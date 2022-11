Champions: Tonali, Milan non ha paura e non pensa al pari

(ANSA) - MILANO, 01 NOV - "Non bisogna avere paura. E' giusto che ci sia la pressione e sappiamo che il Salisburgo è una squadra molto forte e con caratteristiche precise. La paura va lasciata da parte e c'è da mettere in campo attenzione, concentrazione e lucidità": lo dice il centrocampista del Milan Sandro Tonali alla vigilia del match di Champions League contro il Salisburgo, in conferenza stampa.

Ai rossoneri può bastare il pareggio per la qualificazione agli ottavi. "Abbiamo fatto i complimenti a Pioli per il rinnovo, se li merita. Dobbiamo entrare in campo - spiega Tonali - senza pensare che possa bastare il pareggio. E' difficile ma da giocatori così maturi dobbiamo capire che la partita è da vincere". (ANSA).