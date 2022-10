Sanità: a Pavia il San Matteo di Camillo Golgi compie 90 anni

(ANSA) - PAVIA, 31 OTT - Il Policlinico San Matteo di Pavia compie oggi 90 anni nella sua attuale sede. Il 31 ottobre del 1932, un lunedì proprio come in questo anniversario, si aprivano le porte della struttura a padiglioni fortemente voluta dal premio Nobel Camillo Golgi.

La Fondazione Policlinico San Matteo e l'Associazione Ticinum Festival, con il supporto di Renata Crotti, studiosa della storia dell'ospedale pavese, hanno organizzano per il prossimo 14 novembre il convegno dal titolo 'Da Camillo Golgi alla sanità del futuro. Per il novantesimo di inaugurazione del nuovo Policlinico San Matteo (31 ottobre 1932 - 31 ottobre 2022)'. Si parlerà del San Matteo dal suo fondatore Fra Domenico di Catalogna (nel 1449) fino al Policlinico di Golgi (1932), della rivoluzioni nella medicina clinica al San Matteo negli ultimi due secoli ma si guarderà anche al futuro.

L'appuntamento del 14 novembre, inoltre, rappresenterà un taglio del nastro virtuale di un percorso che accompagnerà il San Matteo nei prossimi 10 anni alla tappa '31 ottobre 2032' per la celebrazione del centenario del Policlinico.