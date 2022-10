Energia: Sala, invito tutti a uso consapevole riscaldamento

(ANSA) - MILANO, 31 OTT - Con un'ordinanza comunale il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha stabilito che i riscaldamenti in città si accenderanno a partire dal 3 novembre, viste le temperature ancora miti. Ma negli uffici comunali "la riaccensione avverrà solo da lunedì 7", come ha spiegato il sindaco in un post sulle sue pagine social, dalle quali ha mandato un messaggio ai cittadini a utilizzare in modo consapevole il riscaldamento.

"Con l'ultima ordinanza comunale si è stabilito che prima di mercoledì 3 nel Comune di Milano non si potessero accendere i riscaldamenti - ha ricordato - Nei prossimi giorni, in particolare dal week end, le minime scenderanno. Invito tutti a un utilizzo consapevole del riscaldamento, sia in ottica di risparmio sulla bolletta sia per ridurre l'inquinamento".

(ANSA).