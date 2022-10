Capo ultrà ucciso: indagini Digos, nessuna violenza tifosi

(ANSA) - MILANO, 31 OTT - Nessuna violenta aggressione o minaccia né tantomeno calca e caos, con attimi concitati e tifosi che si spostano in massa verso le uscite, sabato sera allo stadio Meazza di Milano durante la ritirata dagli spalti della Curva Nord ordinata dai capi ultrà nerazzurri in seguito all'omicidio di Vittorio Boiocchi, ammazzato da due killer sotto casa nel quartiere Figino, periferia Ovest di Milano. E' quanto risulta al momento dalle indagini della Digos, che sta passando in rassegna i filmati delle telecamere a circuito chiuso di San Siro.

Il caso è nato dai post pubblicati da alcuni tifosi sui social e non si esclude ci possa essere stato qualche schiaffo o spintone. Ma al momento non ci sono elementi per una indagine penale e non ci sono formali denunce necessarie per aprire un fascicolo. La polizia comunque sta proseguendo ad esaminare i video per capire cosa è davvero accaduto sugli spalti, anche in vista dell'emissione di eventuali Daspo. (ANSA).