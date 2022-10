In 5.000 a Run For Inclusion, corsa contro discriminazioni

(ANSA) - MILANO, 30 OTT - Circa 5.000 persone - dati degli organizzatori - hanno preso parte alla prima edizione della Run For Inclusion, corsa nata per celebrare i valori di inclusività, diversità, sostenibilità e sport outdoor, che si è svolta Milano trasformandola, in linea con la tradizione della città, nel simbolo della lotta contro ogni tipo di discriminazione.

Alla manifestazione non competitiva hanno preso parte tanti appassionati di corsa, ma anche famiglie e gruppi di amici, che hanno deciso di sposare i valori dell'iniziativa percorrendo a piedi 7.24 km, con partenza dall'Arco della Pace verso vari luoghi simboli della metropoli sottolineando "la necessità di un impegno costante verso questi temi, 7 giorni su 7 e 24 ore al giorno".

Sul pettorale di gara tutti hanno potuto scrivere un pensiero personale, trasformandolo "in un messaggio della libertà d'espressione e inclusività che ognuno può e deve avere", da portare oltre il traguardo.

Alla corsa hanno preso parte fra gli altri la cantautrice Jo Squillo, l'allenatore della Nazionale di pallavolo maschile Ferdinando De Giorgi e Arianna Talamona, campionessa di nuoto paralimpica. Run For Inclusion è un evento patrocinato dal Comune di Milano, promosso da Dhl Express Italy e offerto da Uniting Group. (ANSA).