Diciottenne fa arrestare rapinatore a Monza

(ANSA) - MONZA, 30 OTT - Ha inseguito in bicicletta un rapinatore facendolo arrestare, dopo aver assistito all'aggressione di una donna a cui è stata strappata via la borsa, venerdì a Monza. Il giovane, di 18 anni, Dorin, che ha ricevuto il ringraziamento ufficiale del Questore del capoluogo Marco Odorisio.

Mentre rientrava a casa in sella alla sua bicicletta, il ragazzo ha visto un uomo sorprendere alle spalle una donna, in viale Brianza, spingerla violentemente per farla cadere a terra e rapinarla della borsa. Il giovane ha subito telefonato al 112, mentre continuava a pedalare per non perdere di vista il malvivente. Bloccato all'interno dei giardini esterni alla Villa Reale di Monza, il rapinatore, 34 enne, ecuadoregno, é stato arrestato e la borsa restituita.

Il Questore Odorisio, nel ringraziare Dorin e suo papà, ha detto al giovane che ha "dimostrato di possedere notevoli doti umane di altruismo, valori fondanti e fondamentali per il bene delle comunità e delle persone, unite ad altrettante elevate doti morali e senso della legalità". (ANSA).