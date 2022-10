Vino: prodotti lombardi al Merano Wine Festival con Ascovilo

(ANSA) - MILANO, 29 OTT - Al Merano Wine Festival - che si svolge dal 4 al 8 novembre - 450 aziende italiane del vino, 50 internazionali, 150 del food e l'associazione dei vini lombardi (Ascovilo, associazione dei 13 consorzi vitivinicoli lombardi). Il tema della rassegna sarà quello della sostenibilità. In questo contesto i consorzi aderenti ad Ascovilo avranno cinque postazioni per tutti i giorni della manifestazione animando la degustazione con le Strade dei Vini e Sapori di Lombardia ed il sostegno di Banca Intesa.

"Il Merano WineFestival è lo scrigno della nostra enologia italiana, una selezione delle eccellenze premiate dalla giuria ed ammesse a partecipare per il livello qualitativo che rappresentano, ma non mancano i contenuti culturali e lo scambio di opinioni tra produttori, opinion leader, professionisti del settore e consumatori - spiega Giovanna Prandini, presidente di Ascovilo -. L'obiettivo di Ascovilo è la promozione della conoscenza della altissima qualità delle produzioni vitivinicole lombarde. Nel solco del protocollo di intesa con la Federazione delle Strade dei Vini e dei Sapori della Lombardia non ci saranno solo i vini in degustazione ma le nostre migliori filiere agricole e artigianali regionali , uno spazio ricco di esperienze e storie di piccole e medie aziende desiderose di fare rete". (ANSA).