Accoltellati a Milano: riapre il Carrefour, fiori per Luis

(ANSA) - MILANO, 29 OTT - Ha riaperto questa mattina alle 9 il supermercato Carrefour del centro commerciale di Milano Fiori ad Assago, dove giovedì sera è stato ucciso a coltellate, mentre altre cinque sono state ferite, il cassiere Luis Fernando Ruggieri. Dopo la tragedia e dopo un giorno di chiusura ieri in segno di lutto dipendenti e clienti cercano di tornare alla normalità.

A ricordare quello che è successo sono i mazzi di fiori e i biglietti di condoglianze per la famiglia di Luis che accolgono i clienti all'ingresso del supermercato. C'è anche un biglietto che le commesse di un vicino negozio hanno voluto lasciare alla famiglia del cassiere rimasto ucciso, "le nostre più sincere condoglianze a tutta la tua famiglia", c'è scritto. Molti si fermano a leggerlo prima di spingere il carrello tra i corridoi del supermercato che sembrano, a detta di tanti clienti, più vuoti rispetto ad un normale sabato mattina.

Tra i dipendenti nessuno vuole rilasciare dichiarazioni, sono ancora molto scossi da quello che è successo. "Mi viene la pelle d'oca se penso quello che è successo qui, tira una brutta aria - spiega Carmen mentre fa la spesa con il marito -. Quando sono entrata ho avuto un brivido, io non volevo entrare e mi sembra anche silenzioso oggi questi posto, che è più vuoto del solito.

Mi viene come da guardarmi alle spalle". "Ci e molto dispiaciuto per il ragazzo - afferma Carmen -, io e mio marito siamo clienti fissi e veniamo ogni fine settimana. Oggi c'è molta meno gente rispetto agli altri sabati. Abbiamo visto una differenza rispetto alle altre settimane anche nella ristorazione che c'è nel centro commerciale, dove gli altri sabati a quest'ora c'era la coda che oggi non c'è. Abbiamo pensato che dopo un episodio del genere forse aumenteranno il personale di sicurezza".

Al momento Carrefour ha deciso di ritirare i coltelli dai punti vendita dopo l'accaduto. (ANSA).