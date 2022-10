Un unico biglietto per il Duomo di Milano e l'Ambrosiana

(ANSA) - MILANO, 28 OTT - Dal primo novembre, sarà in vendita sul sito ufficiale www.duomomilano.it una tipologia di biglietto combinato che permetterà di visitare sia il Duomo e il suo Museo sia la Pinacoteca Ambrosiana (€ 20,00 intero/ € 12,00 ridotto 6-18 anni/ fino a 5 anni l'ingresso è gratuito).

Il biglietto è valido 72 ore per un unico accesso ai singoli luoghi ed è disponibile tutti i giorni tranne il mercoledì (giorno di chiusura del Museo del Duomo e dell'Ambrosiana).

Il biglietto combinato - il primo del genere per entrambe le istituzioni - è l'inizio di un accordo di collaborazione tra la Veneranda Biblioteca Ambrosiana e la Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, per la valorizzazione del patrimonio di fede e di arte che i due enti custodiscono da secoli, nel segno della promozione culturale e turistica della città. Un'occasione per scoprire i tesori del Duomo di Milano e i capolavori dell'Ambrosiana, tra cui opere di Leonardo da Vinci, Raffaello, Caravaggio, Botticelli.

"Mi piacerebbe - auspica monsignor Marco Ballarini, prefetto della Veneranda Biblioteca Ambrosiana - che questa collaborazione diventasse collaborazione culturale nel senso più profondo del termine. Penso a una Scuola dell'Ambrosiana con incontri che illustrino il patrimonio della Biblioteca e della Pinacoteca non soltanto dal punto di vista tecnico - artistico ma anche umano- spirituale, per riscoprire i valori più veri della nostra tradizione". (ANSA).