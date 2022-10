Galliani 'muscoli da atleta hanno evitato peggio a Marì'

(ANSA) - MILANO, 28 OTT - Il fisico da atleta ha evitato a Pablò Marì, calciatore del Monza accoltellato ieri sera con altre persone in un supermercato di Assago, conseguenze peggiori. Lo sostiene Osvaldo Chiara, direttore chirurgia generale e trauma team del Niguarda, dove questa mattina il difensore spagnolo è stato operato.

"La massa muscolare è tale per cui il coltello non è riuscito a raggiungere il polmone, se lo avesse fatto la situazione poteva essere molto più a rischio", sottolinea il medico. "Se non avesse avuto muscoli da atleta - aggiunge Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza - probabilmente il coltello sarebbe affondato...". (ANSA).