Covid: 5.504 nuovi positivi in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 28 OTT - A fronte di 32.744 tamponi effettuati, sono 5.504 i nuovi positivi in Lombardia, con un tasso del 16,8%, stabile rispetto ai giorni scorsi. Aumentano di uno i ricoverati in terapia intensiva, che sono 24 contro i 1.060 in altri reparti, 48 meno di ieri. Sono 23 i decessi, che portano il totale da inizio pandemia a 43.061.

A livello geografico, i nuovi casi sono così distribuiti per provincia: a Milano 1.666 di cui 589 in città; a Bergamo 476; a Brescia 581; a Como 393; a Cremona 186; a Lecco 175; a Lodi 117; a Mantova 246; a Monza e in Brianza 524; a Pavia 350; a Sondrio 91; a Varese 570. (ANSA).