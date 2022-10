Valichi e tunnel ferroviari al Museo della scienza e tecnica

(ANSA) - MILANO, 27 OTT - E' dedicata ai valichi e i tunnel ferroviari 'Oltrepassare', la nuova esposizione permanente aperta da domani al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano.

Pensata per esplorare in una dimensione storico-sociale e tecnologica gli aspetti più generali dell'infrastruttura ferroviaria e porre interrogativi sulla sua evoluzione, tra nuove traiettorie di sviluppo e prospettive, l'esposizione è il primo passo del rinnovo dello storico padiglione Ferroviario del Museo.

"I padiglioni dedicati ai Trasporti - commenta Fiorenzo Galli, Direttore Generale del Museo - rappresentano un patrimonio importante, anche perché sono molto amati dal pubblico e iconici della nostra istituzione. Oggi necessitano di uno sviluppo, in termini di chiavi interpretative e di temi, che prendano in considerazione i grandi cambiamenti che stiamo vivendo e la contemporaneità. Viviamo ora un approccio orientato a esplorare il tema della mobilità, degli aspetti cruciali con cui si confronta il progresso dei sistemi di trasporto. Questo progetto, finanziato nell'ambito di un programma Interreg di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera, è quindi dedicato alle infrastrutture ferroviarie di bypass e rappresenta il primo intervento per il rinnovo espositivo del padiglione Ferroviario".

Al centro della mostra i bypass - in particolare valichi e tunnel ferroviari - che accomunano tutte le infrastrutture di trasporto, per superare ostacoli naturali o prodotti dalle attività umane. (ANSA).