Teatro: 'Gatta su tetto che scotta', rilettura di Quarta Parete

(ANSA) - MILANO, 27 OTT - Il gruppo teatrale 'Quarta Parete 4.0' rilegge liberamente "La gatta sul tetto che scotta", la famosa e psicologicamente complessa opera del drammaturgo statunitense Tennessee Williams, composta nel 1954, che viene rappresentata allo Sporting Club di Milano 2 a Segrate l'11, il 12 e il 13 novembre. Come noto dal dramma teatrale è stato tratto l'omonimo e famoso film del 1958 in cui Paul Newman ed Elizabeth Taylor interpretarono rispettivamente Brick e sua moglie Maggie.

Il regista Augusto Zeppetelli pur mantenendo inalterata la storia offre una versione particolare della pièce, oscillante tra realtà ed immaginazione in un'atmosfera che può fare pensare a un sogno. In occasione della trasposizione al cinema, per non incappare nelle maglie del Codice Hays che proibiva anche la semplice menzione di argomenti sessuali, fu soppressa la tematica originaria del testo teatrale: Brick, un atleta, non riesce a desiderare la bellissima e focosa moglie perché non si è mai ripreso dalla morte per suicidio di un compagno di squadra, Skipper, di cui era innamorato, senza però sapere o accettare di essere omosessuale. Ora viene proposta un'altra versione carica di originalità del dramma.

Gianluigi Rasca interpreta Brick, Maria Coduri è Maggie, Mauro Liguori è Gooper, Eleonora Finetto é Mae, Angelica De Rosa è Skipper, Paola Duranti Cantoni è la madre e Renato Amici è papà Pollit. L'aiuto regista è Laura Fantuz. (ANSA).