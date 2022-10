Omicidio ex vigilessa: iniziato processo, imputati reo confessi

(ANSA) - BRESCIA, 27 OTT - Decine di telecamere in aula e gli imputati a testa bassa che chiedono di non essere ripresi. Così davanti alla Corte d'Assise di Brescia si è aperto il processo a carico delle sorelle Paola e Silvia Zani e Mirto Milani, fidanzato della maggiore. I tre sono accusati dell'omicidio di Laura Ziliani, madre delle due imputate, e dell'occultamento del cadavere della donna, ex vigilessa di Temù, nel Bresciano, uccisa nella notte tra il 7 e l'8 maggio 2021. La donna è stata prima stordita con benzodiazepine e poi strangolata. I tre imputati hanno confessato dopo la chiusura delle indagini. La difesa ha chiesto una perizia psichiatrica all'esito del dibattimento. (ANSA).