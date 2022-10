Nasce il Rifugio nel Bosco Mutti, casa per le rondini

(ANSA) - PARMA, 27 OTT - Un luogo di biodiversità, dove nasceranno prati fioriti, nuovi alberi e dove una casetta ospiterà in primavera le rondini o i balestrucci pronti a nidificare. Nasce il Rifugio nel Bosco voluto da Mutti a pochi passi dallo stabilimento dell'azienda a Montechiarugolo in provincia di Parma. La rinaturalizzazione dell'area rappresenta solo una parte di un progetto più ampio che intesserà tutti gli stabilimenti dell'azienda, nata nel 1899, da nord a sud.

"L'impegno di Mutti sulla sostenibilità ha radici lontane - spiega Michele Laterza, responsabile Mutti per la sostenibilità - e parte con la rotazione delle colture all'inizio del Novecento. Oggi portiamo avanti questo progetto di rinaturalizzazione che riguarda i terreni attorno agli stabilimenti, al nord e al sud Italia. Il Rifugio nel Bosco è parte di questo progetto, c'è una casetta delle rondini fatta intorno allo stabilimento per creare un ambiente di biodiversità che possa rendere il luogo ospitale per la fauna". (ANSA).