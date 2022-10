Lavazza punta a diventare 'love brand' nel Regno Unito

(ANSA) - MILANO, 27 OTT - Cinque milioni di persone raggiunte ogni settimana dai social, una community locale di oltre 31 mila follower, una campagna di comunicazione integrata con mezzi digitali e tradizionali: sono questi, fra gli altri, gli obbiettivi raggiunti da Lavazza nel Regno Unito. L'azienda punta ora a diventare un 'love brand' oltremanica.

Fra le politiche di comunicazione scelte, campagne ad hoc dedicate ai progetti speciali del marchio e un lavoro mirato con Freeda Platform, la piattaforma di marketing per i brand "in grado di ascoltare e comunicare" ai Millennials e alla Generazione Z. A casa come al bar (Your Italian Barista at home): è questo il leitmotiv della campagna "A modo mio" che Freeda ha realizzato per Lavazza UK. Lo spot - viene spiegato in un comunicato - è stato declinato su diverse piattaforme tradizionali e digitali, e realizzato con un lavoro a quattro insieme all'agenzia media e il supporto di Meta (già Facebook) per i social media.

Il "lavoro strategico ha fatto sì che ogni asset e ogni singolo contenuto avesse come riferimento centrale il consumatore e la community". Non solo online, dunque: la strategia di Freeda per Lavazza UK si estende anche ai canali ATL-Above the line, con l'obiettivo di sviluppare una campagna di comunicazione integrata che sfrutti tutte le piattaforme, anche tradizionali, come l'out of home, le piattaforme di video on demand e l'audio. La storia del brand comprende la sponsorship di Lavazza UK a Wimbledon, il più iconico evento per quanto riguarda il tennis. (ANSA).