Intesa Sanpaolo traccia bilancio Golden Links, 5 anni donazioni

(ANSA) - MILANO, 27 OTT - Intesa Sanpaolo presenta a Milano i risultati dei primi cinque anni di attività di "Golden Links: i legami sono oro", l'iniziativa della Banca realizzata in collaborazione con Caritas Italiana che promuove la distribuzione di beni di prima necessità a famiglie e persone in condizione di povertà: capi di abbigliamento, intimo, calzature, ma anche libri, vocabolari, prodotti per la sanificazione e da quest'anno giocattoli per i più piccoli.

L'evento, che si svolge oggi alle 11 presso la Sala Convegni Intesa Sanpaolo di Piazza Belgioioso e in diretta streaming sul sito del gruppo bancario e su Ansa.it, è l'occasione per approfondire come il recupero, la donazione delle eccedenze per fini solidaristici, la responsabilità sociale d'impresa possano diventare strumenti per favorire la creazione di nuovi modelli di innovazione e sviluppo che siano inclusivi e circolari.

A presentare il progetto la responsabile di Valorizzazione del Sociale e Relazioni con le Università di Intesa Sanpaolo, Elisa Zambito Marsala. Tra i protagonisti attesi alla conferenza, il responsabile Strategic Support Intesa Sanpaolo, Paolo Bonassi, e il direttore della Caritas Italiana, Don Marco Pagniello, accanto a esponenti delle aziende coinvolte nel progetto (ANSA).