Fontana, assurdo escludere Comuni Nord su rigenerazione

(ANSA) - MILANO, 27 OTT - Sul Pnrr "avevamo già accettato che ci fosse una preponderanza di risorse che andavano al Sud ma che addirittura" alcuni territori "venissero esclusi è un qualcosa di inaccettabile. Faremo sentire la nostra voce in difesa dei nostri Comuni perché è assurdo che non ci sia stato un euro destinato al Nord". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando la graduatoria dei fondi per la rigenerazione urbana che esclude, tra i Comuni con meno di 15mila abitanti, alcune Regioni del Nord come la Lombardia.

(ANSA).