Design: dal PoliMi laurea ad honorem a Gilda Bojardi

(ANSA) - MILANO, 27 OTT - Il direttore del magazine Interni Gilda Bojardi, che nel 1990 ha ideato il format del FuoriSalone, riceverà una Laurea Magistrale ad honorem in Interior and Spatial Design del Politecnico di Milano.

La motivazione redatta dal Professor Francesco Scullica, Coordinatore del Consiglio di corso di studio in Interior and Spatial Design, verrà svelata in occasione del conferimento della Laurea il 4 novembre. Ad assegnare la Laurea il Professor Francesco Zurlo, Preside della Scuola del Design, mentre la Laudatio verrà pronunciata da Michele De Lucchi, architetto e professore del Dipartimento di Design del Politecnico. (ANSA).